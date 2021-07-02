5000 детей с Ямала поедут в этом году отдыхать на море

Число путевок, которые в этом году власти закупили для отдыха ямальских детей на море, можно считать рекордным. По льготным путевкам отдохнут 5000 ребятишек - это на тысячу больше, чем раньше.

Дети отправятся в крымские лагеря "Смарт Кемп", "Мандарин" и "Ай-Кемп", а также в краснодарские центры "Орленок" и "Криница". Более 800 школьников поедут в лагерь "Ребячья республика" на юге Тюменской области.

Отметим, родители оплачивают только проезд до лагеря, остальные затраты берет на себя округ. Для детей из малоимущих семей бесплатна и дорога. Кроме того, с этого года не нужно оплачивать проезд заранее, а потом ждать компенсации. Теперь округ заботится о билетах самостоятельно.

Почти половина всех путевок этой летней кампании досталась детям из льготных категорий семей, а каждая четвертая путевка - ребенку из многодетной. Причем дети из многодетных семей попадают в один лагерь. Такое решение принято после обращения к губернатору многодетной матери, дети которой в прошлом году не смогли попасть в один лагерь.

- Мы будем совершенствовать программы летнего оздоровительного отдыха для детей и дальше, увеличивать их финансирование, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с родителями. - Наша позиция - чтобы лучшие лагеря юга России - Крыма, Краснодарского края - были доступны детям с Ямала. Именно поэтому с этого года бесплатные путевки получили не только ребята из семей, которые нуждаются в дополнительной финансовой поддержке от государства, но и одаренные дети, проявившие себя в спорте, науке, патриотическом движении.

Самым волнующим вопросом встречи для родителей стала доставка детей до мест отдыха.

- Ребенок в июне отдыхал в лагере в Геленджике. Ехали по железной дороге практически 5 суток в плацкарте. Конечно, все доехали благополучно, но хотелось бы попросить, чтобы у родителей была возможность выбора - поезд или самолет, - обратилась к главе Ямала Наталья Дорошенко из Нового Уренгоя.

Дмитрий Артюхов поручил окружному департаменту транспорта и дорожного хозяйства совместно с департаментом молодежной политики и туризма проработать вопрос так, чтобы уже в следующем году дети смогли добираться до лагерей на море только самолетом.

- Число прямых рейсов из городов Ямала значительно увеличилось за последние два года, появились южные направления, которых раньше в принципе не было, - в Симферополь, Анапу, Сочи. Над вопросом доставки детей в лагеря точно будем работать. Легкого решения здесь нет, но мы приложим максимум усилий, чтобы наши дети летали прямыми рейсами либо удобными стыковочными через центральные города России, рассмотрим также вариант дополнительных чартерных рейсов, - подчеркнул глава региона.

К слову, чтобы время в пути проходило быстрее и веселее, на встрече приняли решение сделать для детей младшего и среднего возраста игровые наборы. Их будут выдавать всем детям в самолетах на рейсах авиакомпании "Ямал", которые летят в южных направлениях без пересадок.

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Раз в три года ямальские семьи, у которых трое и более детей, могут получить компенсацию за отдых и оздоровление. За 5 месяцев этого года такой возможностью уже воспользовались 57 семей. В прошлом году компенсацию получили около 340 семей.

Многодетным оплачивается до 21 дня проживания в гостинице, доме отдыха или пансионате. Размер компенсации - 1 500 рублей в сутки на человека. Проезд к месту отдыха семья оплачивает самостоятельно. Предусмотрена и авансовая выплата до отъезда в отпуск. Она положена семьям, воспитывающим 5 и более детей, и малоимущим многодетным, с детьми до 3 лет.