Италия наполнит Екатеринбург выставками и концертами

По случаю проведения в Екатеринбурге XI международной выставки промышленности и инноваций "Иннопром-2021" в городе пройдет неделя итальянской культуры. Как отметил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, "взаимодействие между нашими странами богато и разнообразно", и особенно интенсивно оно в сфере культуры. В связи с этим итальянская сторона решила удивить жителей города, в котором пройдет "Иннопром".

"В качестве гарнира к выставке мы приготовили богатую программу", - рассказала директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци. "Как страна-партнер, мы хотели показать, как экономические и культурные аспекты дополняют друг друга", - отметила она.

Главной изюминкой итальянской недели культуры на Урале станет, конечно, открытие выставки "Леонардо да Винчи. Универсальный человек". Своим искусством, научными исследованиями и философскими взглядами он оказал влияние на многие поколения. Имя мастера сегодня является синонимом новаторского подхода.

Среди экспонатов выставки можно будет увидеть оригинальные рисунки да Винчи, в том числе "Портрет девушки" из коллекции Королевских музеев Турина. Этот рисунок наилучшим образом демонстрирует поиски мастера в области исследований пропорций и анатомии, его идею тела как храма живого духа. В экспозицию вошли реконструкции двух механизмов, выполненные по проекту Леонардо - "Летательный аппарат с маховыми крыльями" и "Конструкция крыла" из Национального музея науки и технологии в Милане. Отдельно стоит упомянуть "Кодекс о полете птиц"- издание знаменитого произведения Да Винчи, подготовленное в 1893 году русским меценатом Федором Сабашниковым и Джованни Пьюмати.

Как отметила директор Королевских музеев Турина Энрика Паджелла, "проведение выставки "Леонардо да Винчи. Универсальный человек" в рамках "Иннопром-2021" станет исключительной возможностью представить новой аудитории итальянскую культуру и работы одного из самых выдающихся мастеров, который воплощает в себе творческий гений итальянского Возрождения: Леонардо Да Винчи, художника, который объединил поиск художественной формы с техническими исследованиями, и возвел их до уровня высшей эстетической ценности".

И хотя эта выставка привлекает больше всего внимания, она далеко не единственная будет представлена в Екатеринбурге. По случаю Дня итальянского дизайна в мире в городе откроются две тематические экспозиции. Одна из низ посвящена дизайну и проектам социально-экономического развития Адриано Оливетти, который смог создать идеальный пейзаж в городе Ивреа, реорганизовав пространство, создав связи между своей фабрикой, городом и его населением. Созданная им модель до сих пор во многом остается передовой. Еще одна выставка будет посвящена дизайну автомобилей Нуччо Бертоне. Созданные им купе имели необычные формы и линии. Некоторые из них посетители смогут увидеть собственными глазами.

Также в Екатеринбурге пройдут фотовыставка, на которой будут представлены снимки актеров, сыгравших выдающиеся роли в итальянском кинематографе, выставка работ учащихся художественных школ Москвы и Рима, в которых отразилось их видение мира в период пандемии.

Были учтены и интересы любителей кино. Будет показан ряд картин - как классических, снятых именитыми мастерами, так и дебютные работы начинающих режиссеров. По мнению Рицци, некоторые из них довольно экспериментальные.

Ряд музыкальных и театральных спектаклей можно будет увидеть прямо на улицах Екатеринбурга, пообещали в итальянском посольстве. Жителей города ждут мастер-классы, гастрономический фестиваль, различные презентации - в целом незабываемая атмосфера. Как отметили в дипмиссии, "площадка перед Ельцин Центром превратится в настоящую Италию".