Италия наполнит Екатеринбург выставками и концертами

"В качестве гарнира к выставке мы приготовили богатую программу", - рассказала директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци. "Как страна-партнер, мы хотели показать, как экономические и культурные аспекты дополняют друг друга", - отметила она.
Главной изюминкой итальянской недели культуры на Урале станет, конечно, открытие выставки "Леонардо да Винчи. Универсальный человек". Своим искусством, научными исследованиями и философскими взглядами он оказал влияние на многие поколения. Имя мастера сегодня является синонимом новаторского подхода.
Среди экспонатов выставки можно будет увидеть оригинальные рисунки да Винчи, в том числе "Портрет девушки" из коллекции Королевских музеев Турина. Этот рисунок наилучшим образом демонстрирует поиски мастера в области исследований пропорций и анатомии, его идею тела как храма живого духа. В экспозицию вошли реконструкции двух механизмов, выполненные по проекту Леонардо - "Летательный аппарат с маховыми крыльями" и "Конструкция крыла" из Национального музея науки и технологии в Милане. Отдельно стоит упомянуть "Кодекс о полете птиц"- издание знаменитого произведения Да Винчи, подготовленное в 1893 году русским меценатом Федором Сабашниковым и Джованни Пьюмати.
Как отметила директор Королевских музеев Турина Энрика Паджелла, "проведение выставки "Леонардо да Винчи. Универсальный человек" в рамках "Иннопром-2021" станет исключительной возможностью представить новой аудитории итальянскую культуру и работы одного из самых выдающихся мастеров, который воплощает в себе творческий гений итальянского Возрождения: Леонардо Да Винчи, художника, который объединил поиск художественной формы с техническими исследованиями, и возвел их до уровня высшей эстетической ценности".
И хотя эта выставка привлекает больше всего внимания, она далеко не единственная будет представлена в Екатеринбурге. По случаю Дня итальянского дизайна в мире в городе откроются две тематические экспозиции. Одна из низ посвящена дизайну и проектам социально-экономического развития Адриано Оливетти, который смог создать идеальный пейзаж в городе Ивреа, реорганизовав пространство, создав связи между своей фабрикой, городом и его населением. Созданная им модель до сих пор во многом остается передовой. Еще одна выставка будет посвящена дизайну автомобилей Нуччо Бертоне. Созданные им купе имели необычные формы и линии. Некоторые из них посетители смогут увидеть собственными глазами.
Также в Екатеринбурге пройдут фотовыставка, на которой будут представлены снимки актеров, сыгравших выдающиеся роли в итальянском кинематографе, выставка работ учащихся художественных школ Москвы и Рима, в которых отразилось их видение мира в период пандемии.
Были учтены и интересы любителей кино. Будет показан ряд картин - как классических, снятых именитыми мастерами, так и дебютные работы начинающих режиссеров. По мнению Рицци, некоторые из них довольно экспериментальные.
Ряд музыкальных и театральных спектаклей можно будет увидеть прямо на улицах Екатеринбурга, пообещали в итальянском посольстве. Жителей города ждут мастер-классы, гастрономический фестиваль, различные презентации - в целом незабываемая атмосфера. Как отметили в дипмиссии, "площадка перед Ельцин Центром превратится в настоящую Италию".
С чем Италия поедет на "Иннопром-2021"
Посольство Италии в Москве представило программу, с которой республика примет участие в XI международной выставке промышленности и инноваций "Иннопром-2021" в статусе страны-партнера. Как рассказал глава дипмиссии Паскуале Терраччано, подобное происходит впервые
"Иннопром" укрепит позиции российского бизнеса на мировом рынке
"Иннопром" укрепит позиции российского бизнеса на мировом рынке
Что привезет белорусская делегация на "Иннопром"
Эксперт: Отдельные элементы гибкого производства нужны и полезны
Эксперт: Отдельные элементы гибкого производства нужны и полезны
Мантуров: Экспортные пошлины не влияют на контракты по гособъектам
Мантуров: экспортные пошлины не влияют на контракты по гособъектам