На Урале у мигрантов нашли поддельные справки об отсутствии COVID-19

Челябинская полиция возбудила уголовные дела по факту использования подложных документов об отсутствии коронавирусной инфекции у приехавших в регион иностранных рабочих.

"Шесть граждан ближнего зарубежья обратились за рабочими патентами и видом на жительство, они предъявили справки об отсутствии у них COVID-19, однако проверка показала, что на самом деле ПЦР-тест они не проходили и необходимые анализы не сдавали", - рассказали в пресс-службе главка МВД Южного Урала.

Нарушение выявили в Магнитогорске. Возбуждено шесть уголовных дел по части 5 статьи 327 УК РФ. За использование липового документа предусмотрен штраф, обязательные или исправительные работы, либо - арест на срок до полугода.

Правоохранители выясняют, откуда мигранты добыли справки, ищут их изготовителей и распространителей.

Один из иностранцев, попавшихся с поддельным документом, находится под подпиской о невыезде, по остальным вопрос пока решается.