Названы города, где медианной зарплаты хватает почти на метр жилья

Почти один квадратный метр жилья можно приобрести на медианную зарплату в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Кургане. Эксперты консалтинговой группы SRG сравнили средний доход россиян со стоимостью жилплощади в 75 крупнейших городах.

Росстат впервые рассчитал медианную зарплату по новой методике - по данным Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах, отмечают в компании. Медианная среднемесячная зарплата в России за 2020 год составила 32 422 руб. То есть половина населения получает больше этой суммы, а другая половина - меньше.

В тройку городов-лидеров вошли Магнитогорск, Нижний Тагил и Курган, где на медианную зарплату можно купить 0,96 кв.м., 0,88 кв.м. и 0,82 кв.м соответственно. Для покупки одного квадратного метра здесь понадобится чуть больше, чем среднестатистический месячный заработок. В Астрахани и Челябинске зарплаты хватит на 0,76 "квадрата".

В Самаре, Перми, Улан-Удэ, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Чите и Белгороде на ту же зарплату можно приобрести чуть больше 0,5 кв.м.

В Москве на медианную зарплату можно купить только 0,13 кв. м., в Санкт-Петербурге и Сочи по 0,21 кв. м. Для приобретения "квадрата" жилья в столице необходимо работать почти восемь месяцев. В Санкт-Петербурге и Сочи - почти пять месяцев. В пятерку антилидеров входят также Владивосток и подмосковная Балашиха, где медианной зарплаты хватит примерно на четверть "квадрата".