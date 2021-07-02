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02.07.2021 07:50
Рубрика: Экономика

Суд впервые забрал единственное жилье за долги

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России создан прецедент, когда у гражданина-банкрота изъяли единственное жилье, пишет "Коммерсант". Отмечается, что по решению суда жителя Екатеринбурга переселили в однокомнатную квартиру, а его шикарную двухуровневую за долги продали с аукциона. Юристы не исключают, что теперь подобные случаи будут встречаться часто.

Фото: iStock
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В опубликованной статье говорится, что должник неоднократно просил исключить из конкурсной массы его пятикомнатную квартиру площадью 147,3 квадратных метра, как единственное жилье. Однако кредиторы, которым он задолжал в общей сложности 21,4 миллиона рублей, настаивали, что оно слишком роскошное. Судебные тяжбы длились 3 года. По результатам кассационного суда 22 июня единственная квартира Аркадия Поторочина была продана за 8,25 миллиона рублей (начальная цена составляла 9,1 миллиона рублей), следует из данных ЕФРСБ.

Юристы отмечают, что это первый известный случай продажи единственной квартиры банкрота и в связи с этим предполагают, что роскошное жилье снова начнут регистрировать на детей и бывших супругов. В юридической фирме "Арбитраж.ру" считают, что созданный прецедент - это попытка судов восполнить пробел в законодательстве и "уйти от неоправданно высокой защиты должника".

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