В Тюмени на железной дороге произошла утечка азотной кислоты

В Тюмени на железной дороге обнаружена утечка опасной жидкости. В обстоятельствах происшествия разбирается сейчас транспортная прокуратура УрФО.

Второго июля в 01.33 при осмотре грузового поезда в парке "Т" станции Войновка обнаружено парение азотной кислоты из цистерны. Станцией отправления груза значилась станция Заячья горка Свердловской железной дороги.

"Сейчас парение ликвидировано. Вред окружающей среде не причинен", - докладывает пресс-служба надзорного ведомства.

Между тем

Это третий инцидент на железной дороге за последние дни. Так, 29 июня в Челябинске сошла с рельсов цистерна - к счастью, пустая. Никто не пострадал. На следующий день в Свердловской области на путях общего пользования перегона Ревда - Решеты восемь вагонов с контейнерами также сошли с рельсов. Тогда пассажирские поезда пришлось пустить в обход этого участка.