В Тюмени на железной дороге произошла утечка азотной кислоты

В Тюмени на железной дороге обнаружена утечка опасной жидкости. В обстоятельствах происшествия разбирается сейчас транспортная прокуратура УрФО.
Второго июля в 01.33 при осмотре грузового поезда в парке "Т" станции Войновка обнаружено парение азотной кислоты из цистерны. Станцией отправления груза значилась станция Заячья горка Свердловской железной дороги.
"Сейчас парение ликвидировано. Вред окружающей среде не причинен", - докладывает пресс-служба надзорного ведомства.
Это третий инцидент на железной дороге за последние дни. Так, 29 июня в Челябинске сошла с рельсов цистерна - к счастью, пустая. Никто не пострадал. На следующий день в Свердловской области на путях общего пользования перегона Ревда - Решеты восемь вагонов с контейнерами также сошли с рельсов. Тогда пассажирские поезда пришлось пустить в обход этого участка.