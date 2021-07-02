Мишустин призвал авиакомпании особое внимание уделять здоровью пассажиров

Несмотря на распространение коронавируса, самое главное для авиакомпаний - это стабильность, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "И там, где ситуация с эпидемией позволяет выполнять рейсы, должны быть стабильные рейсы, без задержек, без отмены", - указал он на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Михаилом Полубояриновым.

Ситуация в отрасли остается крайне сложной, подтвердил глава компании. "Если говорить о динамике общего пассажирооборота, то мир потерял к апрелю 2019 года почти 65 процентов пассажирооборота. Что касается России, то у нас восстановление идет гораздо быстрее, и пассажирооборот в России недобирает к 2019 году 38 процентов", - отметил он. Уже в январе 2021 года благодаря господдержке внутренний рынок вернулся на уровень 2019 года, а в мае превысил его на 28 процентов. "Таким образом, Россия на сегодняшний день является глобальным лидером в восстановлении", - констатировал Полубояринов.

Мишустин призвал особое внимание уделять здоровью пассажиров. "Аэрофлот", заверил его гендиректор, строго контролирует соблюдение требований Роспотребнадзора. Также перевозчик первым в мире в гражданской авиации запустил программу поощрения пассажиров за вакцинацию: 100 миллионов миль будет перечислено первым десяти тысячам пассажиров, которые полетят вакцинированные. "С момента начала программы 15 мая в ней зарегистрировалось уже 1,5 тысячи пассажиров, а 500 пассажиров уже получили свои мили", - сказал Полубояринов.

Премьер поинтересовался, как выполняется программа по субсидированию тарифов на социально значимых маршрутах на Дальний Восток, в Крым и Калининградскую область. "До 2,5 миллиона человек в 2021 году должны воспользоваться этой программой - против 1,6 миллиона человек, которые были в 2020 году и 2,3 миллиона в 2019", - заявил глава "Аэрофлота".