Росгвардия проведет оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021"

Крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021" пройдет с 12 по 30 июля сразу в нескольких регионах страны. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, ведомство такое учение проводит впервые с момента своего создания.

Цель учения - всесторонняя подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре.

В учении примут участие воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений.

Переброску сил и средств в районы практических занятий осуществит войсковая авиация, автомобильный и железнодорожный транспорт. В ходе учения будет проверена готовность войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. Также планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России.