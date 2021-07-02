Россиянам не нужно будет платить налог в 13% с продажи недвижимости, стоимостью менее одного миллиона рублей. Закон об этом 2 июля подписал президент Владимир Путин.

В документе говорится, что от подачи налоговой декларации освобождаются граждане, которые продали недорогую квартиру, дом или комнату.

Также налог не взимается с вырученной суммы за гараж или нежилое помещение стоимостью до 250 тысяч рублей.

В остальных случаях налог на доходы физических лиц россияне обязаны платить при условии, что недвижимым имуществом они владели меньше минимального предельного срока, который составляет пять лет, а в некоторых случаях - три года (например при продаже единственного либо унаследованного жилья).