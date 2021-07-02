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Текст:   Елена Манукиян 
11:40 02.07.2021

Россиян освободили от налога с продажи недорогой квартиры и гаража

Россиянам не нужно будет платить налог в 13% с продажи недвижимости, стоимостью менее одного миллиона рублей. Закон об этом 2 июля подписал президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В документе говорится, что от подачи налоговой декларации освобождаются граждане, которые продали недорогую квартиру, дом или комнату.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Также налог не взимается с вырученной суммы за гараж или нежилое помещение стоимостью до 250 тысяч рублей.

В остальных случаях налог на доходы физических лиц россияне обязаны платить при условии, что недвижимым имуществом они владели меньше минимального предельного срока, который составляет пять лет, а в некоторых случаях - три года (например при продаже единственного либо унаследованного жилья).