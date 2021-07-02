Россиянам назвали причину временной недоступности госуслуг

Портал государственных услуг Gosuslugi.ru в пятницу, второго июля, испытывает перебои в работе.

Пользователям, открывшим главную страницу сайта, предлагается подождать в течение некоторого времени, прежде чем ресурс станет доступен. Для некоторых пользователей оно составляет полчаса.

"Более 500 тысяч посетителей сейчас заказывают услуги", - говорится в сообщении сайта. По истечении указанного времени пользователь увидит ссылку для входа на портал.

В Минцифры РФ пояснили, что портал может быть временно недоступен в связи с запуском новых сервисов.

Обновлено. Сайт госуслуг работает в стабильном режиме, все сервисы доступны.