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Россиянам назвали причину временной недоступности госуслуг

Текст:   Антон Благовещенский
02.07.2021,  
12:34
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Портал государственных услуг Gosuslugi.ru в пятницу, второго июля, испытывает перебои в работе.

Пользователям, открывшим главную страницу сайта, предлагается подождать в течение некоторого времени, прежде чем ресурс станет доступен. Для некоторых пользователей оно составляет полчаса.

"Более 500 тысяч посетителей сейчас заказывают услуги", - говорится в сообщении сайта. По истечении указанного времени пользователь увидит ссылку для входа на портал.

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В Минцифры РФ пояснили, что портал может быть временно недоступен в связи с запуском новых сервисов.

Обновлено. Сайт госуслуг работает в стабильном режиме, все сервисы доступны.

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Фото: iStock
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