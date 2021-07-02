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02.07.2021 11:04
Рубрика: Культура

Российский триллер о финансисте вошел в программу французского фестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Фото: 1-2-3 Production Фото: 1-2-3 Production
Фото: 1-2-3 Production

Вчера "РГ" сообщала о том, что в программу крупнейшего фестиваля сериалов - Series Mania, который пройдет в Лилле с 26 августа по 2 сентября, вошел российский проект "Вампиры средней полосы". Сегодня киносмотр дополнил программу, обнародовав проекты, которые вошли в секцию Forum Exclusives. И в этой секции, где представлены сериалы из стран с наибольшим маркетинговым потенциалом - по версии отборочного комитета фестиваля - еще один российский сериал "Вне себя".

Фото: Никита Калугин
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Это сюрреалистический триллер с элементами черной комедии производства кинокомпании 1-2-3 Production продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова (еще один продюсер проекта Александр Кессель). Сериал снят по заказу телеканала ТНТ. Он рассказывает историю гениального финансиста со странным диагнозом. У него провалы в памяти и его мучают "фантомы" погибшей жены и ее застрелившегося любовника. Дабы вылечиться и получить опеку над пятилетнем сыном, герой берется за расследование смерти жены... Сценарий написал Андрей Золотарев (фильмы "Спутник", "Лед" и сериалы "Триггер", "Мастер" и другие), а пилотную серию снял генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн. Он же стал шоураннером проекта. Основной блок серий снял молодой режиссер Клим Козинский. В главных ролях - Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов. Также в сериале снимались Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина, Руслан Банковский, Дмитрий Колчин, Максим Иванов, Иван Макареваич, Павел Комаров, Денис Бургазлиев и другие. Премьера в России запланирована на осень 2021 года, на канале ТНТ.

Культура Кино и ТВ Наше кино 74-й Каннский кинофестиваль Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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