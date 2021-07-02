Российско-киргизский фонд развития возобновил финансирование проектов

Российско-киргизский фонд развития (РКФР) возобновил финансирование проектов на территории Киргизии.

Как проинформировали в РКФР, соответствующее решение было принято по итогам встречи председателя правления фонда Артема Новикова с заместителем министра финансов Российской Федерации Тимуром Максимовым.

Возобновление работы фонда является следствием договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентами КР и РФ Садыром Жапаровым и Владимиром Путиным.

Артем Новиков проинформировал Тимура Максимова о некоторой модернизации работы фонда, а также усилении принципов корпоративного управления, подготовке новых проектов и новых программ поддержки предпринимателей Киргизии через инструменты РКФР.

В свою очередь, Тимур Максимов отметил стабилизацию политической обстановки в КР, а также существенный прогресс в реализации договоренностей по совершенствованию деятельности РКФР за последние месяцы.

Напомним, РКФР приостановил финансирование проектов в Киргизии в октябре 2020 года после государственного переворота.