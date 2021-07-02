Ростуризм изменил правила выдачи грантов по рекомендации ФАС

Федеральное агентство по туризму более четко регламентировало порядок рассмотрения заявок на гранты. Теперь будут публиковаться индивидуальные баллы по каждой заявке, сообщили в ведомстве. Изменения внесены в положение о проведении конкурса на предоставление грантов для поддержки проектов по развитию внутреннего и въездного туризма по рекомендации ФАС России.

"Совместная работа ФАС России и Ростуризма позволила сделать условия грантовой программы Ростуризма более удобной для бизнеса и отвечающей целям развития отрасли", - отметили в Ростуризме.

В частности, повышен уровень информированности участников, прозрачность проведения конкурсных процедур. Своевременно будут выявляться возможные конфликты интересов членов конкурсной комиссии.

Победители приступят к реализации своих проектов уже в начале 2022 года. На это в рамках национального проекта предусмотрено более 2 миллиардов рублей с акцентом на проектах по обустройству маршрутов в регионах, отметили в Ростуризме.

Впервые механизм грантовой поддержки в туризме был реализован в 2020-2021гг. на федеральном уровне. По итогам конкурса ФАС на основании обращения нескольких участников возбудила дело по вопросу организации и проведения конкурса.