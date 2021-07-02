С чем Италия поедет на "Иннопром-2021"

Посольство Италии в Москве представило программу, с которой республика примет участие в XI международной выставке промышленности и инноваций "Иннопром-2021" в статусе страны-партнера. Как рассказал глава дипмиссии Паскуале Терраччано, подобное происходит впервые. "Это участие свидетельствует о прочности торгово-экономических отношений между Италией и Россией, где мы соблюдаем высокий уровень двусторонних инвестиций, которые не снизились даже за время пандемии", - заявил высокопоставленный дипломат.

По его словам, итальянские компании заинтересованы в российском рынке. В Италии знают, что в России высоко ценят итальянские товары, итальянские технологии. "Мы хотим не только продавать свою продукцию, но и развивать сотрудничество по ряду перспективных направлений, таких как специализированная механика, автомобили, энергетика, включая возобновляемые источники", - отметил Терраччано. "Итальянские компании готовы сотрудничать с российскими партнерами для создания совместных предприятий с высокими технологиями. Наши российские друзья знают, что они всегда могут рассчитывать на надежных партнеров", - завил посол.

Как рассказал Терраччано, в выставке примут участие более 50 компаний из Италии с высоким технологическим потенциалом, а также несколько интересных стартапов. Для открытия итальянского павильона в Екатеринбург, где пройдет "Иннопром", приедет министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти. На полях выставки у него запланированы встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, руководителями различных компаний, заинтересованных в инвестициях, как с итальянской, так и российской стороны. Как сообщил "РГ" Терраччано, "прорабатывается подписание договора об улучшении взаимного торгового обмена". "Если все технические моменты будут вовремя улажены, такой договор будет подписан в ходе выставки, но даже если нет, там будут заложены основы для подписания новых договоров", - отметил посол.

В рамках выставки также пройдет итало-российский бизнес-форум на тему гиперпроизводства и высоких технологий. Посол выразил надежду, что это мероприятие станет "очень полезной площадкой для диалога между министрами, представителями высокого бизнеса двух стран на тему взаимных инвестиций, на тему научной инновации, перспектив made in Italy на российском рынке".

Однако помимо технологий Италия на "Иннопром" привезет и часть своего культурного наследия. "Наше взаимодействие богато и разнообразно, оно особенно интенсивно в сере культуры, что свидетельствует об истинной близости народов России и Италии", - отметил посол. По его словам, в рамках "Иннопрома" пройдет целая неделя итальянских культурных событий: фестиваль кино, ряд выставок, уличные спектакли, эногастрономические дегустации, оперный концерт. "Мы начали работу над программой еще в прошлом году, когда пандемия вынудила перенести все на 2021 год", - заявил Терраччано.

Главным же культурным событием "Иннопрома" станет открытие выставки, посвященной Леонардо да Винчи (она будет открыта для публики с 6 июля по 22 августа). "Это неповторимое событие позволит лучше и ближе познакомиться с гением Леонардо и его неисчерпаемым вкладом в развитие науки", - отметил итальянский посол. Впервые в Екатеринбург привезут оригинальные рисунки великого мастера, например, "Портрет девушки" ("Голова девушки") из коллекции Королевских музеев Турина. В экспозицию войдут реконструкции двух механизмов, выполненные по проекту Леонардо - "Летательный аппарат с маховыми крыльями" и "Конструкция крыла" из Национального музея науки и технологии в Милане. Кстати, один из экспонатов - "Кодекс о полете птиц", одна из важнейших рукописей Да Винчи - был сохранен благодаря усилиям русского мецената Федора Сабашникова. Рукопись вернулась в Италию именно благодаря его страсти к изучению наследия Леонардо и усилиям по распространению знаний.

Как отметили в посольстве Италии, Леонардо Да Винчи проложил путь от Средневековья к современной науке. Методология его исследований, основанная на опытах, наблюдении за природой, выявлении причинно-следственных связей, а также широта взгляда и эрудиции, позволяющая анализировать явления окружающего мира во всей их сложности, лежат в основе современного научного познания.

Как обратили внимание в итальянской дипмиссии, концепция выставки направлена на создание идейного диалога с темами 11-й международной промышленной выставки "Иннопром" и подчеркивает универсальное значение творчества Да Винчи, в том числе в контексте передовых промышленных технологий, которые будут показаны на стендах "Иннопрома".