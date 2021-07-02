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02.07.2021 15:28
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин назвал четыре великих успеха, достигнутых Компартией

В четверг, 1 июля, в Пекине прошло торжество по случаю 100-летия Компартии Китая, на котором выступил с речью генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", глава государства заявил, что к своему 100-летию компартия реализовала в масштабах всей страны всестороннее построение общества среднего достатка, искоренила нищету и стремится к всестороннему построению социалистической модернизированной державы к 100-летнему юбилею КНР в 2049 году.
Си Цзиньпин. Фото: Ju Peng/Xinhua via AP Си Цзиньпин. Фото: Ju Peng/Xinhua via AP
Си Цзиньпин. Фото: Ju Peng/Xinhua via AP

"На китайской земле было полностью построено среднезажиточное общество, раз и навсегда был положен конец абсолютной бедности. Мы, преисполненные небывалого энтузиазма, продвигаемся вперед к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к столетию КНР", - заявил Си Цзиньпин.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Коммунистическая партия Китая создает равные условия для каждого гражданина

Всестороннее построение общества среднего достатка было важным обещанием Компартии Китая своему народу. Выполнение поставленной задачи обозначает не только выведение на новый уровень экономической и научно-технологической мощи, повышение совокупной мощи государства и уровня жизни всего народа, но и способность делиться с мировым сообществом китайской мудростью и китайскими инициативами.

За прошедшие 100 лет китайский народ смог отстоять независимость своей нации, образовать новую республику, выбрать социализм как основной общественный строй, запустить социалистическое строительство, политику реформ и открытости и социалистической модернизации. Страна продолжает совершенствовать социалистический строй с китайской спецификой и вести модернизацию системы госуправления. В качестве крупнейшей партии в мире, количество членов которой выросло с 58 человек до 95 с лишним миллионов, компартия непрерывно следует своей первоначальной цели - стремлению обеспечить счастливую жизнь каждому. Великое возрождение китайской нации уже стало необратимыми историческим процессом.

Построение общества среднего достатка - это прекрасная цель, которую смогла успешно достигнуть КПК за 100 лет существования. И теперь партия ведет китайский народ к достижению цели второго столетия: модернизации Китая к 2035 году, и превращению Китая в процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую современную страну к середине этого века.

Стоит отметить, что "модернизация в китайском стиле" предполагает повышение уровня жизни всех китайцев, и на пути к общему процветанию никто не останется в стороне. Многие иностранные политические партии и высокопоставленные лица отметили в своих поздравительных посланиях к 100-летию Компартии Китая, что "КПК встала на необыкновенный путь, находясь в одной лодке с народом", "причина развития Китая заключается в том, что Коммунистическая партия всегда работает на благо народа". На новом этапе КПК продолжит объединять и вести китайский народ к лучшей жизни, создавать новые возможности для развития и превращать развитие Китая в новые возможности для всего мира.

Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин также указал на четыре великих успеха, достигнутых КПК за прошедшее столетие. Это успехи в новодемократической революции; в деле социалистической революции и строительства; в деле реформ, открытости и социалистической модернизации; в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

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