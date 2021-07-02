Си Цзиньпин назвал четыре великих успеха, достигнутых Компартией

"На китайской земле было полностью построено среднезажиточное общество, раз и навсегда был положен конец абсолютной бедности. Мы, преисполненные небывалого энтузиазма, продвигаемся вперед к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к столетию КНР", - заявил Си Цзиньпин.

Всестороннее построение общества среднего достатка было важным обещанием Компартии Китая своему народу. Выполнение поставленной задачи обозначает не только выведение на новый уровень экономической и научно-технологической мощи, повышение совокупной мощи государства и уровня жизни всего народа, но и способность делиться с мировым сообществом китайской мудростью и китайскими инициативами.

За прошедшие 100 лет китайский народ смог отстоять независимость своей нации, образовать новую республику, выбрать социализм как основной общественный строй, запустить социалистическое строительство, политику реформ и открытости и социалистической модернизации. Страна продолжает совершенствовать социалистический строй с китайской спецификой и вести модернизацию системы госуправления. В качестве крупнейшей партии в мире, количество членов которой выросло с 58 человек до 95 с лишним миллионов, компартия непрерывно следует своей первоначальной цели - стремлению обеспечить счастливую жизнь каждому. Великое возрождение китайской нации уже стало необратимыми историческим процессом.

Построение общества среднего достатка - это прекрасная цель, которую смогла успешно достигнуть КПК за 100 лет существования. И теперь партия ведет китайский народ к достижению цели второго столетия: модернизации Китая к 2035 году, и превращению Китая в процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую современную страну к середине этого века.

Стоит отметить, что "модернизация в китайском стиле" предполагает повышение уровня жизни всех китайцев, и на пути к общему процветанию никто не останется в стороне. Многие иностранные политические партии и высокопоставленные лица отметили в своих поздравительных посланиях к 100-летию Компартии Китая, что "КПК встала на необыкновенный путь, находясь в одной лодке с народом", "причина развития Китая заключается в том, что Коммунистическая партия всегда работает на благо народа". На новом этапе КПК продолжит объединять и вести китайский народ к лучшей жизни, создавать новые возможности для развития и превращать развитие Китая в новые возможности для всего мира.

Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин также указал на четыре великих успеха, достигнутых КПК за прошедшее столетие. Это успехи в новодемократической революции; в деле социалистической революции и строительства; в деле реформ, открытости и социалистической модернизации; в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху.