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02.07.2021 16:51
Рубрика: В мире

СМИ: Facebook стал спрашивать о наличии друзей-экстремистов

Текст: Константин Волков

Часть пользователей Facebook в США стала получать от соцсети запросы касательно экстремизма. В частности, задавались вопросы о том, не сталкивались ли пользователи с экстремистским контентом в соцсети или нет ли признаков, что кто-то из знакомых становится похож на экстремиста, об этом сообщает американский телеканал CNN.

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По информации телеканала, полученной от представителя соцсети, подобные вопросы - это часть эксперимента в рамках проекта Redirect, который призван бороться с экстремизмом. Спрашивая о таких вещах, Facebook стремится наладить контакт с теми, кто имеет какие-то сведения об экстремистах, а также обещает психологическую помощь и поддержку пострадавшим от экстремизма.

По всей видимости, таким образом Facebook отвечает на критику в свой адрес. В последние годы соцсеть не раз упрекали, что она недостаточно активно борется с экстремистским контентом. В частности, через нее в 2020 году распространялись призывы выйти с оружием на улицы Кеноши, штат Висконсин - американского города, где после убийства афроамериканца Джейкоба Блейка в августе прошлого года вспыхнули беспорядки. Также есть подозрения, что в Facebook были призывы к штурму Капитолия в Вашингтоне в начале января.

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