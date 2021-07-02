СМИ: Facebook стал спрашивать о наличии друзей-экстремистов

Часть пользователей Facebook в США стала получать от соцсети запросы касательно экстремизма. В частности, задавались вопросы о том, не сталкивались ли пользователи с экстремистским контентом в соцсети или нет ли признаков, что кто-то из знакомых становится похож на экстремиста, об этом сообщает американский телеканал CNN.

По информации телеканала, полученной от представителя соцсети, подобные вопросы - это часть эксперимента в рамках проекта Redirect, который призван бороться с экстремизмом. Спрашивая о таких вещах, Facebook стремится наладить контакт с теми, кто имеет какие-то сведения об экстремистах, а также обещает психологическую помощь и поддержку пострадавшим от экстремизма.

По всей видимости, таким образом Facebook отвечает на критику в свой адрес. В последние годы соцсеть не раз упрекали, что она недостаточно активно борется с экстремистским контентом. В частности, через нее в 2020 году распространялись призывы выйти с оружием на улицы Кеноши, штат Висконсин - американского города, где после убийства афроамериканца Джейкоба Блейка в августе прошлого года вспыхнули беспорядки. Также есть подозрения, что в Facebook были призывы к штурму Капитолия в Вашингтоне в начале января.