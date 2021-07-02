Статуи британских королев Виктории и Елизаветы свергнуты в Канаде

Протестующие разрушили статуи британских "матери-королевы" Виктории и нынешнего главы монархии Елизаветы II в канадском городе Виннипег во время акции протеста по поводу обнаружения сотен останков в безымянных могилах в бывших школах-интернатах для детей коренных народов. Перед тем, как снести статуи монархов, толпа скандировала: "Не надо гордиться геноцидом!".

В Виннипеге толпа ликовала, когда статуя королевы Виктории упала за пределы ограждения возле законодательного собрания провинции Манитоба. Протестующие, многие из которых были в оранжевой одежде, начали пинать упавшую статую и танцевали вокруг нее. Постамент и статуя были замазаны красной краской, сообщает CNN. Соседняя статуя королевы Елизаветы также была снесена с пьедестала. Она формально является нынешним главой государства Канада, а Виктория правила с 1837 по 1901 год, когда Канада была частью Британской империи. Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что правительство осуждает любое повреждение статуй королевы.

Эти инциденты произошли в День Канады, когда по традиции праздничные мероприятия проходят по всей стране. Однако многие города отказались от них в этом году, поскольку скандал вокруг детей коренных народов заставил канадцев осознать свою колониальную историю. Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что этот день будет "временем для размышлений". Протесты в поддержку детей коренных народов также прошли в четверг в Торонто, финансовом центре Канады, в то время как марш #CancelCanadaDay в столице Оттаве собрал тысячи людей в поддержку жертв и оставшихся в живых из системы школ-интернатов. В других частях страны прошли пикеты и митинги. Многие участники были одеты в оранжевую одежду, которая стала символом протестного движения.

Напомним, что в последние годы почти тысяча могил без опознавательных знаков были обнаружены в бывших школах-интернатах в канадских провинциях Британская Колумбия и Саскачеван. Эти учебные заведения в основном находились в ведении католической церкви и финансировались государством. С 19 века до 1970-х годов более 150 тысяч детей из числа представителей коренных народов были обязаны посещать финансируемые государством христианские школы в рамках программы по их ассимиляции в канадском обществе. Их заставили принять христианство и запретили говорить на их родных языках. Бывшие ученики вспоминали, как их избивали за то, что они говорили на родном языке, они также потеряли связь со своими родителями и обычаями. В заведениях также отсутствовала должная медицинская помощь. Правительство Канады принесло извинения коренным народам в парламенте в 2008 году и признало, что в подобных школах процветало физическое и сексуальное насилие. Лидеры индейских общин назвали эти факты жестокого обращения и изоляции в качестве основной причины эпидемий алкоголизма и наркомании в резервациях.