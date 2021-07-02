Суд арестовал Виктора Батурина по делу о мошенничестве

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО на два месяца бизнесмена Виктора Батурина.

"Мера пресечения избрана Батурину до 1 сентября", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская. По ее словам, следствие предъявило Виктору Батурину обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По сообщениям СМИ, уголовное преследование бизнесмена связано с поданным в правоохранительные органы заявлением его сестры Елены Батуриной - вдовы Юрия Лужкова и главы компании "Интеко".