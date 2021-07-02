Таинственный парящий объект замечен в "нейтральном космосе"

Исследовательская группа из Университета Алабамы в Хантсвилле (UAH) обнаружила загадочное одинокое облако, которое парит в так называемом нейтральном космосе и по своим размерам превосходит нашу галактику Млечный Путь.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета штата Алабама в Хантсвилле. Обнаруженный объект представляет собой научную загадку.

Ученые назвали его сиротским или одиноким облаком. Полученные изображения позволили определить, что этот объект наполнен очень горячим газом, температура которого варьируется о 9700 до 9 700 000 градусов Цельсия. Его общая масса в 10 миллиардов раз превышает массу нашего Солнца, что делает его больше некоторых галактик, включая наш Млечный Путь.

Сообщается, что таинственное облако было обнаружено в направлении скопления Льва, также известного как Abell 1367. Это скопление содержит около 70 галактик и находится примерно в 300 миллионах световых лет от Земли. Обнаружить облако удалось при помощи помощью рентгеновского телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства.

Затем его существование было подтверждено независимыми наблюдениями. В частности, облако было зафиксировано при помощи телескопа Very Large Telescope в Чили и флагманского оптического телескопа Subaru в Японии.

"Это захватывающее и удивительное открытие, - говорит соавтор исследования доктор Минг Сун. - Оно демонстрирует, что в астрономии, старейшей из естественных наук, всегда проявляются новые сюрпризы".

Эксперт добавляет, что облако было обнаружено случайно. Астрофизики нашли его, изучая архивные данные наблюдений скоплений галактик. Поначалу они решили, что загадочный объект находится внутри такого кластера и связан с ним. Ведь в указанном скоплении галактики связаны между собой очень горячим разреженным газом.

"Однако это облако не связано с какой-либо галактикой и находится во "внегалактической зоне", - говорит доктор Сун. - Скорее всего, это облако возникло из большой неизвестной галактики в скоплении. Газ в нем удаляется ударным давлением. Это происходит, когда родительская галактика парит в горячем газе со скоростью 1000-2000 километров в секунду".

Для сравнения, эта скорость примерно в 50 раз превышает скорость вращения Земли вокруг Солнца. Ее достаточно для того, чтобы вырвать межзвездную среду из галактики. В этом случае может возникнуть облако с характеристиками, подобными тем, что ученые обнаружили у открытого ими объекта.

"Это похоже на то, как когда ваши волосы или одежда развеваются назад, когда вы бежите вперед против сильного встречного ветра, - говорит доктор Сун. - После улетучивания из родительской галактики облако становится холодным и испаряется во внутрикластерной среде, подобно таянию льда летом".

Это означает, что оно довольно быстро должно исчезнуть. Но в данном случае, как подсчитали астрофизики, обнаруженное массивное загадочное облако просуществовало сотни миллионов лет после удаления из своей галактики.

"Эта удивительная долговечность плохо изучена, но может иметь какое-то отношение к магнитному полю в облаке, - считает доктор Сан. - Это поле может удерживать облако от рассеивания, подавляя нестабильные силы, которые в противном случае заставили бы его рассеяться".