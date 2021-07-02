Тимофей Баженов оценил планы Госдумы по введению штрафов за жестокое обращение с животными

Депутаты Госдумы встали на защиту домашних питомцев. Планируется введение крупных штрафов за выброшенных на улицу животных. Такой законопроект подготовлен депутатами нижней палаты парламента. Лидер общественного движения Тимофей Баженов убежден, что данная мера приведет к снижению количества бесхозных животных, так как угроза штрафа вынудит желающих завести "домашнюю игрушку" задуматься о последствиях своего шага.

"По официальным данным, только в прошлом году в московских приютах оказались свыше 1,5 тыс. бездомных животных. С изменением законодательства люди будут более взвешенно подходить к тому, чтобы завести кошку или собаку, зная, что на них ложится дополнительная ответственность, в том числе со стороны отношений с государством", - обозначил свою позицию телеведущий Тимофей Баженов.

Тимофей Баженов рассказал, что проблема с бездомными животными характерна для большинства мегаполисов. Не обошла эта беда стороной и Москву. Здешние приюты переполнены, хотя могут вместить порядка шестнадцати тысяч особей. Однако на улицах столицы в настоящее время насчитывается тридцать тысяч только бездомных собак. Баженов выразил обеспокоенность тем, что уличные животные угрожают жизни и здоровью горожан, так как являются потенциальными разносчиками различных опасных инфекций. Не исключены также факты агрессии по отношению к человеку.

Тимофей Баженов упомянул, что по действующим российским законам, за жестокость по отношению к животным предусмотрено только уголовное наказание, да и то, если животное было убито или сильно изувечено. Поправки в административный кодекс, которые подготовили депутаты, вводят штрафные санкции до ста пятидесяти тысяч рублей как за проявление жестокости по отношению к братьям нашим меньшим, так и за иные правонарушения в сфере обращения с животным миром. В качестве примера подобных злоупотреблений можно назвать, например, разведение в городских условиях тигров или других экзотических животных.

Законодательный проект, который подготовили депутаты, вводит штраф за выброшенное животное для гражданина в размере от полутора до трех тысяч рублей. Для должностного лица санкции составят от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Организации заплатят от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

"Одна из важных проблем связанная с удобством содержания животных носит технический характер, это отсутствие качественных площадок для выгула собак. Существующие морально устарели. Это проблема уже обозначена и начинает решаться городом. В четырех районах столицы - в том числе в Лосиноостровском, до конца года откроются пилотные площадки нового типа для выгула собак. Глубоко убежден, что такая забота о братьях наших меньших это маркер цивилизованности, ответственности жителей Москвы и всего общества в целом", - подчеркнул Тимофей Баженов.