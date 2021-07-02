Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 220-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52, ст. 5498; 2007, N 17, ст. 1930; 2008, N 30, ст. 3613, 3616; 2009, N 1, ст. 17, 21; N 30, ст. 3732; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590, 4596; N 49, ст. 7031; 2012, N 50, ст. 6957; 2013, N 19, ст. 2322; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986; 2014, N 52, ст. 7554; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 27, ст. 4205, 4280; 2018, N 1, ст. 86; 2019, N 49, ст. 6952; 2020, N 17, ст. 2705) следующие изменения:

1) в абзаце восьмом части первой статьи 6 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

2) в абзаце одиннадцатом части второй статьи 22 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

3) в части первой статьи 50 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

4) в абзаце восьмом статьи 130 слова "федеральный государственный надзор" заменить словами "федеральный государственный контроль (надзор)";

5) в части десятой статьи 1331 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

6) абзац первый части первой статьи 1731 после слов "программы подготовки" дополнить словами "научных и";

7) в абзаце пятом части первой статьи 210 слова "федеральный государственный надзор" заменить словами "федеральный государственный контроль (надзор)";

8) в части второй статьи 212:

а) в абзаце пятнадцатом слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

б) в абзаце девятнадцатом слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

в) в абзаце двадцатом слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

9) в части первой статьи 2161 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

10) в абзаце девятом части первой статьи 219 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

11) в части девятой статьи 220 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

12) в статье 2281:

а) в абзаце втором части первой слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

б) в абзаце втором части четвертой слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

в) в части пятой слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

13) в статье 229:

а) в части второй слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

б) в части четырнадцатой слова "государственного контроля (надзора)" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

14) в части третьей статьи 2301 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

15) в статье 231 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

16) в абзаце четвертом части второй статьи 352 слово "государственный" заменить словами "федеральный государственный";

17) в наименовании главы 57 слово "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ" заменить словами "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ";

18) статью 353 изложить в следующей редакции:

"Статья 353. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, является соблюдение работодателями требований трудового законодательства, включая законодательство о специальной оценке условий труда, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, регулируются законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утверждается Правительством Российской Федерации.";

19) в статье 354:

а) в части первой слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

б) в части третьей слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

20) в статье 356:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;";

б) в абзаце четвертом слова "рассмотрение дел" заменить словами "производство по делам";

21) в части первой статьи 357:

а) в абзаце первом слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

б) в абзаце втором слова "в целях проведения проверки" заменить словами "в целях проведения контрольных (надзорных) мероприятий";

в) абзац третий после слов "получать от них документы," дополнить словами "включая материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационные базы, банки данных и иные носители информации,";

22) в части первой статьи 358 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

23) статью 360 признать утратившей силу;

24) в статье 3601:

а) в части третьей слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)", слова "по результатам внеплановой проверки, предусмотренной абзацем вторым части седьмой статьи 360 настоящего Кодекса, но" исключить;

б) в части пятой слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

25) статью 361 изложить в следующей редакции:

"Статья 361. Обжалование решений федеральной инспекции труда, действий (бездействия) ее должностных лиц

Обжалование решений федеральной инспекции труда, действий (бездействия) ее должностных лиц, принятых в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.";

26) в статье 363 слова "федерального государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

27) в части седьмой статьи 370 слова "государственного надзора и контроля" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)".

Статья 2

Признать утратившими силу:

1) пункт 297 статьи 1 Федерального закона от 30 июня 2006 года N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 27, ст. 2878);

2) пункт 27 статьи 44 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4590);

3) пункт 39 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6986);

4) пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4205);

5) Федеральный закон от 31 декабря 2017 года N 502-ФЗ "О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 86);

6) пункт 3 Федерального закона от 24 апреля 2020 года N 127-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 17, ст. 2705).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением пункта 6 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

3. На работников, осваивающих программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по заочной форме обучения, принятых на обучение по указанным программам до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 173[1] Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) для работников, осваивающих программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по заочной форме обучения.

Президент Российской Федерации В. Путин