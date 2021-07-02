Учителям и воспитателям снизили бумажную нагрузку

Президент России Владимир Путин подписал закон о частичном освобождении детских садов и школ от разработки определенных документов. Каких именно?

Изменения, которые вносятся в Федеральный закон "Об Образовании в РФ", позволяют методистам, учителям и воспитателям при разработке основных программ пользоваться примерными учебными планами и рабочими программами учебных предметов, которые включены в примерную программу, а не разрабатывать новые методички.

Снижение бумажной нагрузки на учителей - одна из приоритетных задач, о которой не раз говорили в Минпросвещения. Так, в конце прошлого года министерство и Рособрнадзор направили во все регионы рекомендуемый перечень документов, который ограничивает "бумажную" бюрократическую нагрузку на учителей.

Как сообщили в Минпросвещения, обязательная документация для школы должна ограничиваться четырьмя ключевыми документами:

1) основной образовательной программой для каждого из уровней общего образования,

2) журналом учета успеваемости,

3) журналом группы продленного дня,

4) материалами личного дела учеников.

Ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя, сообщает ведомство. Такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты.