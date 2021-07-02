Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в главу IV Федерального закона "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности""

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в главу IV Федерального закона от 20 июня 1996 года N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 26, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 31, ст. 4010) следующие изменения:

1) в наименовании слова "тяжелых работах и" исключить;

2) статью 19 изложить в следующей редакции:

"Статья 19. Охрана здоровья работников организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда

1. Охрана здоровья работников, занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) (далее в настоящей статье - работники), предусматривает:

проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров;

для работников, занятых на подземных работах, проведение в соответствии с трудовым законодательством обязательных медицинских осмотров до рабочей смены (далее - предсменные медицинские осмотры), медицинских осмотров в течение рабочей смены (при необходимости) (далее - внутрисменные медицинские осмотры), медицинских осмотров после рабочей смены (при необходимости) (далее - послесменные медицинские осмотры);

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения;

оказание медицинской помощи, в том числе в случаях выявления профессиональных заболеваний;

разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья, направленных на информирование работников о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом;

послесменную реабилитацию.

2. Обязательный предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр проводится в целях определения соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им отдельных видов работ.

3. Обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры проводятся в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья работников в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ.

4. Обязательные медицинские осмотры, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, предусматривают в том числе проведение химико-токсикологических исследований наличия (отсутствия) в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

5. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров и обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

6. Предсменные медицинские осмотры проводятся в целях выявления признаков воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению работниками трудовых обязанностей, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.

7. Внутрисменные и послесменные медицинские осмотры могут проводиться (при необходимости) в целях выявления признаков воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья работников, признаков острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.

8. Порядок проведения предсменных медицинских осмотров, внутрисменных медицинских осмотров (при необходимости) и послесменных медицинских осмотров (при необходимости) работников, занятых на подземных работах, в том числе с использованием технических средств и медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, а также перечень включаемых в них исследований утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

9. В отношении работников, занятых на подземных работах, предсменные, внутрисменные и послесменные медицинские осмотры с использованием технических средств и медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, химико-токсикологические исследования наличия (отсутствия) в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов проводятся не менее двух раз в год.

10. Методические рекомендации по проведению послесменной реабилитации работников, включающие показания к послесменной реабилитации, ее продолжительность, перечень категорий работников, подлежащих послесменной реабилитации, рекомендуемые порядок и условия проведения послесменной реабилитации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

11. Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения работников осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья. Медицинская помощь работникам, в том числе при профессиональных заболеваниях, оказывается в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

12. Расходы на мероприятия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, возмещаются за счет средств организаций угольной (сланцевой) промышленности, за исключением профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения и медицинской помощи работникам, оказываемой без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин