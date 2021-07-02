Установлены правила разглашения врачебной тайны после смерти пациента

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает разглашение врачебной тайны близким родственникам умершего пациента.

В документе прописано, что после смерти пациента сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть разглашены указанным умершим при жизни лицам - членам семьи и близким родственникам, если пациент не запретил предоставлять им указанные сведения. Уточняется, что согласие на разглашение таких сведений может быть выражено, в частности, в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.

Родственники умершего, которые указаны в согласии пациента, смогут получать медицинские документы и выписки из них, знакомиться с медицинской документацией после смерти пациента.