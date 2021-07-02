В Абхазии обрушился мост, отрезав две части российских пограничников

В Кодорском ущелье в Абхазии в районе села Генцвиш 2 июля обрушился мост. В результате несколько сел и две части российских пограничников оказались отрезаны от остальной Абхазии.

Причиной обрушения стал подмыв опор грунтовыми водами во время паводка. Место происшествия посетил министр ЧС Абхазии Лев Квициния и российские специалисты.

Решено временно открыть движение по старому мосту через реку Кодор, но для этого на нем нужно нанести новое дорожное покрытие.

Также Квициня заверил, что в случае необходимости МЧС Абхазии поможет людям выбраться из района.