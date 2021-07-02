В Госдуме предложили давать вакцинированным дополнительный отпуск

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") предложил предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска тем, кто привьется от коронавируса, сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария к министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Милонов указывает, что перед властями страны стоит задача ускорить темпы вакцинации, поскольку это единственная эффективная мера борьбы с пандемией.

"В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации", - цитирует издание текст письма. Данная мера позволит ускорить темпы добровольной вакцинации, а также станет дополнительным стимулом для граждан, считает Виталий Милонов.