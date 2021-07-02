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Рубрика: В мире

В Индонезии начали прививать от коронавируса детей

В Индонезии от коронавируса начали прививать несовершеннолетних. Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что планируют вакцинировать примерно 1,3 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Это только в столице, подчеркивает ТАСС.

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
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Согласно последним данным, за месяц число детей, заразившихся SARS-CoV-2, выросло в три раза. Если в мае за неделю выявляли около двух тысяч инфицированных, то сейчас уже - по 6 тысяч. И примерно 15 процентов от общего числа зараженных коронавирусом - несовершеннолетние. Кроме того, почти в два раза выросла детская смертность от осложнений, вызванных COVID-19.

Индонезия вышла на второе место в Азии по числу инфицированных и летальных исходов. Президент республики Джоко Видодо объявил об ужесточении противоковидных ограничений, особенно на острове Ява, где расположена Джакарта, и на Бали.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Пандемия коронавируса COVID-19

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