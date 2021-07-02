Новости

Fox News: Военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм 05:16
В Южной Корее впервые с января выявили 826 случаев COVID-19 за сутки 05:10
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане 04:44
В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета 04:20
Грузовик "Прогресс" с продуктами и оборуованием пристыковался к МКС 04:15
Вильфанд назвал регионы России с большим дефицитом осадков 04:06
Институт иммунологии: Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом 03:57
OneWeb: Вся спутниковая группировка связи развернется к лету 2022 года 03:33
Генпрокурор США ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне 03:17
Неизвестный с ножом напал на мужчину в центре Лондона 03:12
Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля 02:55
В Вашингтоне обрушилось строящееся здание 02:50
Эксперт спрогнозировал снижение роста заболеваемости COVID-19 в России 02:39
Израильские ВВС нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа 02:25
Жара вернется в Москву в середине следующей недели 02:10
Спасители возобновили работы на месте рухнувшего дома во Флориде 02:04
Более 50 самолетов и БПЛА за неделю провели разведку у границ РФ 01:56
Байден посетил город Серфсайд, где обрушился многоэтажный жилой дом 01:04
Иран ограничивает доступ инспекторов ООН к главному ядерному объекту 00:08
Белый дом раскрыл средние зарплаты сотрудников 01.07.2021
Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть 01.07.2021
Слуцкий прокомментировал слухи о возвращении в сборную России 01.07.2021
РФ заявила в ПАСЕ протест в связи с законом Украины о коренных народах 01.07.2021
В "Векторе" рассказали об особенностях вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 01.07.2021
Мишустин продлил упрощенную маркировку лекарств до 1 февраля 01.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
02.07.2021 05:10
Рубрика: В мире

В Южной Корее впервые с января выявили 826 случаев COVID-19 за сутки

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Впервые с января этого года медики Южной Кореи выявили 826 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили в национальном агентстве по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Фото: AP Photo/Andre Penner
В Сан-Паулу медики выявили 19 штаммов COVID-19

"Подтверждено 765 локальных случаев инфицирования и 61 занесенный из-за границы, что стало максимумом с седьмого января, когда были зарегистрированы 869 новых зараженных, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Рост числа заболевших отмечается среди людей в возрасте 20-30 лет".

Поскольку большая часть заражений сосредоточена в столичной агломерации, органы здравоохранения решили на две недели до 14 июля усилить там надзор за объектами, особо подверженными воздействию вируса, такими как рестораны, кафе, крытые тренажерные залы. Если число случаев заболевания вирусом продолжит расти, уровень социального дистанцирования по всей стране будет вновь повышен.

Всего в стране коронавирусом заразились 158 тысяч 549 человек. Сообщается, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 15 миллионов жителей - почти 30% всего населения. Южная Корея планирует привить 36 миллионов человек к сентябрю, чтобы достичь коллективного иммунитета в ноябре.

В мире Восточная Азия Южная Корея Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Мишустин повысил прожиточный минимум на 2022 год
МИД РФ вызвал посла Чехии из-за претензий по взрывам во Врбетице
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске