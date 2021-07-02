В Южной Корее впервые с января выявили 826 случаев COVID-19 за сутки

Впервые с января этого года медики Южной Кореи выявили 826 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили в национальном агентстве по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

"Подтверждено 765 локальных случаев инфицирования и 61 занесенный из-за границы, что стало максимумом с седьмого января, когда были зарегистрированы 869 новых зараженных, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Рост числа заболевших отмечается среди людей в возрасте 20-30 лет".

Поскольку большая часть заражений сосредоточена в столичной агломерации, органы здравоохранения решили на две недели до 14 июля усилить там надзор за объектами, особо подверженными воздействию вируса, такими как рестораны, кафе, крытые тренажерные залы. Если число случаев заболевания вирусом продолжит расти, уровень социального дистанцирования по всей стране будет вновь повышен.

Всего в стране коронавирусом заразились 158 тысяч 549 человек. Сообщается, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 15 миллионов жителей - почти 30% всего населения. Южная Корея планирует привить 36 миллионов человек к сентябрю, чтобы достичь коллективного иммунитета в ноябре.