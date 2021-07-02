В Латвии закрыт канал русскоязычного радио

По мнению совета, такой приговор "великому и могучему" связан с тремя нарушениями, допущенными радиостанцией в эфире в течение года. В частности, радио, считают члены NEPLP, не обеспечивало разнообразие мнений в аналитических дискуссионных передачах.

Идет планомерное наступление на СМИ, вещающие на русском языке в республике. Русскоязычная диаспора Латвии на протяжении тридцати лет имела возможность смотреть программы на родном языке на общественном телевидении, финансируемом из госбюджета, но с осени лишится такой возможности. Пока что NEPLP постановил перевести русскоязычные программы в интернет на сайт Rus.Ism.lv. Между тем, по данным тв-социологии, новостные выпуски на русском языке каждый день смотрят от 30 до 40 тысяч человек. А теперь из-за перехода в интернет пространство телевидение, скорее всего, потеряет большую часть аудитории.

В МИД России назвали закрытие русскоязычного канала в Латвии актом агрессии.