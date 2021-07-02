В Литве объявлена экстремальная ситуация в связи с наплывом мигрантов

Власти Литвы объявили экстремальную ситуацию в стране по причине появления большого количества нелегальных мигрантов. Об этом заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте.

По ее словам, с начала года из Белоруссии в Литву предприняли попытку проникнуть более 800 нелегалов, это в десять раз больше, чем за 2020 год.

При этом министр подчеркнула, что увеличение числа мигрантов не стоит считать какой-то огромной проблемой, однако "очень важно иметь такую правовую систему и инструменты, технические и логистические инструменты, чтобы мы могли быстро и оперативно принимать решения в соответствии с возникающими проблемами". А введение режима экстремальной ситуации должно упростить госзакупки, получение у муниципалитетов зданий для расселения мигрантов, а также - привлечение дополнительных сил для охраны границы.