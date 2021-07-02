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02.07.2021 16:47
Рубрика: Культура

В МХАТ им. Горького надеются лично обсудить с Дорониной будущее театра

Текст: Мария Шепталова
Московский художественный академический театр имени М. Горького уже не первую неделю занимает первые строчки в топе новостей. К сожалению, это не рецензии на новые спектакли, а нескончаемые обсуждения решений руководства театра. Причем зачастую исподволь, что само по себе очень печально и никак не помогает разрешению ситуации. Возможно, настала пора поставить точку и остановить спекуляции на громкой теме. По крайней мере, на это очень рассчитывают во МХАТ им. Горького и надеются обсудить все вопросы и планы при личной встрече с президентом театра Татьяной Дорониной. Об этом журналистам сообщил врио директора театра Олег Михайлов.
Татьяна Доронина. Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Татьяна Доронина. Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Татьяна Доронина. Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

"Мы работаем в том режиме, в котором должен работать театр. И не можем ждать, пока президент театра включится в работу. Мы пытаемся наладить контакт с Татьяной Васильевной - нам крайне необходимо встретиться на любой территории, чтобы лично обсудить все вопросы. Надеемся, что президент театра все-таки выйдет на связь", - приводит слова Олега Михайлова пресс-служба театра.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры
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Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения том, что народная артистка СССР, президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила его вмешаться и спасти театр. Однако письма не получали ни в самом театре, о чем сообщили в его пресс-службе, ни в Кремле, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, мы не получали писем госпожи Дорониной. Мы знаем, что оно было опубликовано в СМИ. Само письмо мы не получали", - сказал Песков журналистам. По его словам, Минкультуре РФ очень хорошо известно о диаметрально противоположных мнениях между Дорониной и руководством театра. И Кремль не может в это вмешиваться.

Во МХАТ им. Горького называют опубликованное в СМИ письмо Дорониной элементом информационной кампании, направленной против театра, который заканчивает сезон на невероятном подъеме, с плотным гастрольным графиком и летними аншлагами. "Тон письма и выражения, которые в нем используются, совершенно не характерны для Татьяны Васильевны. Кроме того, она в последнее время не только не появляется в театре, но и не выходит на люди. Мы беспокоимся о ней и считаем, что президентом МХАТ манипулируют", - говорится в официальном заявлении театра, размещенном на его сайте.

Сейчас МХАТ им. Горького продолжает готовиться к следующему сезону, в котором запланировано как минимум 15 премьер с именами Андрея Кончаловского, Михаила Шемякина, Захара Прилепина, Соломона Волкова… И ни руководство театра, ни артисты не готовы бесконечно обсуждать информационные кампании, направленные против МХАТ. "Нам это не интересно", - подчеркнули в МХАТ им. Горького.

Культура Театр Драматический театр

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