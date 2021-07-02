В Роспотребнадзоре объяснили причины новой вспышки коронавируса

К новой вспышке коронавируса привела халатность граждан и новый штамм. Об этом журналистам заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, новый вариант вируса более заразный, а граждане пренебрегают ношением масок.

Он подчеркнул, что с наступлением лета все расслабились. Особенно заметно, по его словам, увеличилась доля заболевших среди молодых людей и подростков в этот период.

Горелов напомнил о необходимости массовой вакцинации, поскольку снижение заболеваемости коронавирусом можно ожидать лишь тогда, когда уровень популяционного иммунитета достигнет 60-70 процентов.