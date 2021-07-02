В России упростили предоставление организациями финансовой отчетности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий для организаций обязанность предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность любым госорганам, кроме налоговой службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эта мера упрощает взаимодействие предприятий с государством и обеспечивает доступ контролирующих органов ко всем финансовым сведениям. Она была инициирована правительством РФ в рамках завершения реализации концепции одного окна для представления бухгалтерской отчетности.

ФНС с января 2020 года ведет государственный информационный ресурс, в который включается годовая бухгалтерская отчетность организаций и аудиторские заключения о ней (в случаях, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту). Налоговая служба обеспечит свободный доступ всем заинтересованным лицам к информации, содержащейся в этом ресурсе, в том числе государственным органам.