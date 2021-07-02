В России установили единые термины для лесной отрасли

Понятия "Лесной комплекс", "древесина", "продукция переработки древесины", "лесоматериалы" и другие, используемые в лесном и таможенном законодательстве, а также других отраслях права, теперь унифицированы. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Единое толкование терминов позволит избежать сложностей и недопонимания при приведении лесной реформы, пояснили в Рослесхозе. Это будет особенно актуально для электронной государственной системы прослеживаемости древесины от ее заготовки до мест складирования, переработки или экспорта из страны. К ней будут подключены не только лесопользователи и лесные власти, но и налоговые, таможенные, правоохранительные органы. Принятый закон позволит исключить разночтения и вольные трактовки различными ведомствами документов, используемых в единой электронной системе.

С 1 июля расширен функционал государственной системы ЛесЕГАИС, теперь в нее будут добавлены точки заготовки, складирования и переработки леса. В будущем ЛесЕГАИС станет частью единой федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК).