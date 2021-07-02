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02.07.2021 11:15
Рубрика: В мире

В Швеции убили полицейского впервые за 14 лет

Текст: Надежда Ермолаева

Громкое убийство произошло в шведском городе Гетеборг. Во время исполнения служебных обязанностей был убит 30-летний полицейский. Это первое убийство правоохранителя в Швеции с 2007 года.

Фото: iStock
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Погибший с напарником стоял на улице и беседовал с людьми. Неожиданно раздались выстрелы. Полицейский получил смертельные ранения и скончался в госпитале. Полиции пока не удалось поймать преступника и даже понять, кто и по какой причине совершил нападение на стражей правопорядка.

Как сообщает издание Aftonbladet, убитый полицейский начал работать совсем недавно в местном отделении. Напомним, что этой весной для большой группы полицейских Швеции была выделена персональная охрана, их автомобили также оснастили специальными тревожными кнопками. Данные меры пришлось ввести после того, как стражи правопорядка стали получать угрозы по электронной почте и мэссенджерам.

В мире Европа Швеция

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