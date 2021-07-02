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02.07.2021 22:13
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах ревакцинацию прошли более тысячи человек

Текст: Юрий Гаврилов
По решению министра обороны РФ Сергея Шойгу и оперативного штаба военного ведомства по предупреждению заноса и распространения в Вооруженных силах России новой коронавирусной инфекции с 1 июля в военно-медицинских организациях проводят ревакцинацию военнослужащих всех категорий, уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. Повторную прививку также делают членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу и военным пенсионерам.

По данным Минобороны РФ, в Вооруженных силах ревакцинацию уже прошли 1 073 человека. Эти сведения в пятницу, 2 июля, опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 43 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 34 367 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 118,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Там сказано, что под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 17 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 852 таких пациента лежат в ведомственных госпиталях. Восемь заболевших лечат гражданские медики. Еще 337 человек изолированы на дому.

Более 10 тысяч военнослужащих пройдут ревакцинацию от коронавируса в июле

Сообщается, что пятеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 86 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 207 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1119 человек, 395 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 25,3 тысячи пациентов, из которых почти 8 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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