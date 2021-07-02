Обновленная система Windows 11, представленная 24 июня, содержит множество нововведений. Среди них - переработанный "синий экран смерти", который стал черного цвета.

На новшество обратило внимание издание The Verge.

Microsoft’s Blue Screen of Death (BSOD) is changing to black in Windows 11 https://t.co/fUrkOl7AOq pic.twitter.com/Swpeo6a3As — The Verge (@verge) July 1, 2021

"Экран смерти" появляется в случае возникновения критической ошибки в работе операционной системы, которую невозможно исправить. Впервые он был внедрен в Windows 3.0, чтобы помогать администраторам диагностировать сбои.

Изменения в "экране смерти" коснулись только цвета - в остальном он остался таким же, как в Windows 10 (впрочем, теперь на нем есть диагностический QR-код). Даже аббревиатура осталась прежней - BSOD (Black Screen Of Death вместо прежнего Blue Screen Of Death).