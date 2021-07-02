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В Windows поменяли легендарный "синий экран смерти". Как он выглядит

Текст:   Антон Благовещенский
02.07.2021,  
17:22
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Обновленная система Windows 11, представленная 24 июня, содержит множество нововведений. Среди них - переработанный "синий экран смерти", который стал черного цвета.

На новшество обратило внимание издание The Verge.

"Экран смерти" появляется в случае возникновения критической ошибки в работе операционной системы, которую невозможно исправить. Впервые он был внедрен в Windows 3.0, чтобы помогать администраторам диагностировать сбои.

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Изменения в "экране смерти" коснулись только цвета - в остальном он остался таким же, как в Windows 10 (впрочем, теперь на нем есть диагностический QR-код). Даже аббревиатура осталась прежней - BSOD (Black Screen Of Death вместо прежнего Blue Screen Of Death).

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