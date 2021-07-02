Вакцина "Спутник V" доставлена в Ливан при содействии РПЦ

Русская православная церковь оказала содействие в доставке в Ливан российской вакцины "Спутник V". Это гуманитарная помощь гражданам этой страны.

- По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при содействии отдела внешних церковных связей Московского патриархата в Ливан была доставлена партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Из аэропорта контейнеры с препаратом сразу же были доставлены в центр вакцинации Баламандского университета. На церемонии торжественной передачи вакцины, в которой приняли участие представители Русской и Антиохийской православных церквей, дипломаты и представителя власти, президент вуза Элиас Варрак поблагодарил "за получение вакцины, которая соответствует медицинским и международным стандартам", и сообщил, что "вакцинация в медицинском центре будет проводиться планомерно в полном соответствии с существующими нормами".

Посол России в Ливане Александр Рудаков отметил важность такой помощи для ближневосточной страны.

- Это свидетельство продолжающегося сотрудничества между Русской и Антиохийской православными церквами как в Ливане, так и в Сирии, - сотрудничества, которое основывается на взаимном уважении, - сообщил Александр Рудаков.

В центре вакцинации при Баламандском университете привиться "Спутником V" смогут в том числе и члены русскоязычной православной общины Ливана.