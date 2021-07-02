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02.07.2021 21:25
Рубрика: Общество

Вакцины от COVID-19 защищают от серьезной болезни и смерти - Минздрав

Текст: Юлия Акиньшина

Вакцины от COVID-19 защищают от серьезной болезни и смерти, но в какой степени они предохраняют от заражения и передачи вируса, другим не известно до конца. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава России.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям",- говорится в документе.

Чтобы защитить других и себя, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе использовать маски, отмечается в рекомендациях.

В документе добавляется, что определенного маркера защитного уровня антител от COVID-19 нет, работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследования.

"В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ", - говорится в документе.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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