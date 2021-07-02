Владимир Путин подписал закон о венчурном фонде фондов

Владимир Путин подписал закон о Фонде фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, который будет действовать на основе договора инвестиционного товарищества. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон вводит дополнительные способы организации коллективных инвестиций с участием государства и компаний, а также создание фонда фондов. В этом фонде объединяться средства нескольких инвесторов с отдельными портфелями инвестиций.

Закон предусматривает создание инвестиционного товарищества с обособленным имуществом при условии, что его управляющим товарищем будет АО "Управляющая компания РФПИ" либо его "дочка", либо иное утвержденное кабмином лицо, что позволит создавать несколько обособленных имуществ внутри одного товарищества, а также осуществлять попроектное инвестирование и реализовать право товарищей на отказ от инвестиций.