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02.07.2021 08:25
Рубрика: Общество

Власти оценили затраты на внедрение системы долговременного ухода

Текст: Елена Манукиян

Система долговременного ухода обойдет бюджету в сумму от 300 до 600 миллиардов рублей, сообщили в Минтруде. Отмечается, что ведомство представило в правительство первые оценки ее стоимости. В документе уточняется, что число занятых работников в этой системе может составить до полумиллиона человек, а число клиентов до 1,9 миллиона человек.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
Система долговременного ухода заработает в полную силу к 2030 году

Согласно нацпроекту "Демография" к 2030 году система долговременного ухода должна заменить стационары для пожилых людей и инвалидов на полноценный и качественный уход на дому. Ее типовая модель была разработана и утверждена в сентябре 2020 года, пишет "Коммерсант".

Сегодня она уже пилотируется в 24 регионах. Сейчас все расходы покрывает федеральный бюджет, до 2024 года их стоимость составит 10,7 миллиарда рублей. Источники финансирования системы долговременного ухода в будущем пока не определены. Ранее правительство рассматривало возможность сделать ее частью системы социального страхования, однако этот вариант в правительстве посчитали нереалистичным из-за масштаба предполагаемых расходов.

Между тем, как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2022 году число регионов, в которых будет внедрена система долговременного ухода, должно увеличиться. А к 2024 году ей будут охвачены не менее 60% россиян, которым эта мера поддержки требуется.

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