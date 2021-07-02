Власти оценили затраты на внедрение системы долговременного ухода

Система долговременного ухода обойдет бюджету в сумму от 300 до 600 миллиардов рублей, сообщили в Минтруде. Отмечается, что ведомство представило в правительство первые оценки ее стоимости. В документе уточняется, что число занятых работников в этой системе может составить до полумиллиона человек, а число клиентов до 1,9 миллиона человек.

Согласно нацпроекту "Демография" к 2030 году система долговременного ухода должна заменить стационары для пожилых людей и инвалидов на полноценный и качественный уход на дому. Ее типовая модель была разработана и утверждена в сентябре 2020 года, пишет "Коммерсант".

Сегодня она уже пилотируется в 24 регионах. Сейчас все расходы покрывает федеральный бюджет, до 2024 года их стоимость составит 10,7 миллиарда рублей. Источники финансирования системы долговременного ухода в будущем пока не определены. Ранее правительство рассматривало возможность сделать ее частью системы социального страхования, однако этот вариант в правительстве посчитали нереалистичным из-за масштаба предполагаемых расходов.

Между тем, как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2022 году число регионов, в которых будет внедрена система долговременного ухода, должно увеличиться. А к 2024 году ей будут охвачены не менее 60% россиян, которым эта мера поддержки требуется.