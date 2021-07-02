ВОЗ: Из-за штамма "дельта" мир на очень опасном этапе пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 2 июля, выступая в Женеве на саммите малых островных развивающихся государств, что мир находится на очень опасном этапе пандемии из-за штамма "дельта".

"Из-за легко передающихся штаммов, таких как "дельта", который быстро становится доминирующим во многих странах, мы находимся в очень опасном периоде пандемии, - подчеркнул Гебрейесус. - В странах с низким охватом вакцинацией ужасные сцены переполненных больниц снова становятся нормой... Вариант "дельта" продолжает развиваться и видоизменяться, что требует постоянной оценки и тщательной корректировки ответных мер общественного здравоохранения".

По его словам, "дельта" уже зафиксирована в 98 странах мира.

Глава ВОЗ призвал глав государств к концу сентября вакцинировать минимум 10 процентов населения в каждой стране.

"Это сложная задача, но мы знаем, что это возможно, потому что уже распространено три миллиарда вакцин", - сказал он.