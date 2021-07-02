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02.07.2021 13:28
Рубрика: Экономика

ВТБ на "переходный период" сохранил пониженную ставку по льготной ипотеке

Текст: Игорь Зубков

ВТБ решил ввести "переходный период" по ставкам льготной ипотеки, сохранив их "на первом этапе" на прежнем уровне. Ранее о сохранении пониженных ставок объявил основной конкурент ВТБ - Сбербанк.

Фото: iStock
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Со 2 июля субсидируемая государством ставка по программе повысилась с 6,5 до 7% годовых. Заемщикам с первоначальным взносом от 20% ВТБ предлагает ставку под 5,7%, остальным - под 5,9%. В Сбербанке ставки начинаются от 0,1% годовых по программе субсидирования с застройщиками, от 6,25% годовых при электронной регистрации сделки, от 6,05% годовых при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья.

Условия субсидирования ставки по ипотечной программе таковы, что банки могут позволить себе предлагать ставки ниже максимальных. Поступившись частью процентной маржи сейчас, они обеспечивают ее получение на много лет вперед.

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