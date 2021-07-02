ВТБ на "переходный период" сохранил пониженную ставку по льготной ипотеке

ВТБ решил ввести "переходный период" по ставкам льготной ипотеки, сохранив их "на первом этапе" на прежнем уровне. Ранее о сохранении пониженных ставок объявил основной конкурент ВТБ - Сбербанк.

Со 2 июля субсидируемая государством ставка по программе повысилась с 6,5 до 7% годовых. Заемщикам с первоначальным взносом от 20% ВТБ предлагает ставку под 5,7%, остальным - под 5,9%. В Сбербанке ставки начинаются от 0,1% годовых по программе субсидирования с застройщиками, от 6,25% годовых при электронной регистрации сделки, от 6,05% годовых при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья.

Условия субсидирования ставки по ипотечной программе таковы, что банки могут позволить себе предлагать ставки ниже максимальных. Поступившись частью процентной маржи сейчас, они обеспечивают ее получение на много лет вперед.