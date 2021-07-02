Второе высшее образование в творческих вузах станет бесплатным

Получить второе или последующее высшее образование по творческим специальностям можно будет за счет бюджета. Соответствующий закон о праве граждан, имеющих высшее образование, получать второе или последующее высшее образование за счет средств федерального бюджета по образовательным программам в области искусств подписал Владимир Путин.

Документ вносит изменения в закон "Об образовании". Получить второе высшее образование в сфере искусств бесплатно можно будет на конкурсной основе, пройдя вступительные испытания. Перечень образовательных организаций и специальностей, на которые будет осуществляться такой прием, утвердит правительство РФ.