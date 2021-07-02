Захарова пригласила посла Британии посетить Крым, "но только не на эсминце"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила посла Великобритании в Москве Мелинду Симмонс посетить Крым.

На своей странице в Facebook Захарова процитировала СМИ, в которых сказано, что "британское посольство перед матчем Англия-Украина выразило надежду, что украинская сборная сможет скоро сыграть в Донецке, а потом поедет в отпуск в Крым", и прокомментировала это.

Она поблагодарила посольство Великобритании "за рекламу курортных возможностей Крыма" и добавила, что МИД РФ со своей стороны приглашает английского посла посетить Крым.

"Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", - написала Захарова.