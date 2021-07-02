Захарова: США заигрались в "цензоров интернета"

Соединенные Штаты заигрались в цензоров интернета и при этом забыли о своих обязательствах в области прав человека. "Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы", - заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, комментируя недавние новости о блокировке иранских сайтов.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали IT-гигантов (крупные интернет-компании) и Вашингтон вернуться в правовое поле. Особенно сейчас, когда в самом разгаре непростые консультации по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Ранее Минюст США заблокировал 33 сайта, которые якобы нарушили американские санкции. Телеканалы Press TV и Al Alam потеряли часть своей аудитории, сообщает ТАСС.

В Вене с апреля ведутся переговоры с целью восстановления СВПД - соглашения по иранской ядерной программе. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран договорились, что с Тегерана снимут часть санкций, а он, в свою очередь, перестанет разрабатывать ядерное оружие. Но в мае 2018 года американский лидер Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из этого договора и восстановлении санкций.