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Рубрика: В мире

Захарова: США заигрались в "цензоров интернета"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД России.

Соединенные Штаты заигрались в цензоров интернета и при этом забыли о своих обязательствах в области прав человека. "Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы", - заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, комментируя недавние новости о блокировке иранских сайтов.

Захарова: США должны наказать себя санкциями за Югославию и Ирак

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали IT-гигантов (крупные интернет-компании) и Вашингтон вернуться в правовое поле. Особенно сейчас, когда в самом разгаре непростые консультации по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Ранее Минюст США заблокировал 33 сайта, которые якобы нарушили американские санкции. Телеканалы Press TV и Al Alam потеряли часть своей аудитории, сообщает ТАСС.

В Вене с апреля ведутся переговоры с целью восстановления СВПД - соглашения по иранской ядерной программе. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран договорились, что с Тегерана снимут часть санкций, а он, в свою очередь, перестанет разрабатывать ядерное оружие. Но в мае 2018 года американский лидер Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из этого договора и восстановлении санкций.

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