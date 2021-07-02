Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 229-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 683; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 28; 2017, N 27, ст. 3938; 2018, N 1, ст. 91; 2019, N 26, ст. 3317; N 52, ст. 7790) следующие изменения:

1) наименование после слов "градостроительной деятельности" дополнить словами ", особенностей определения платы за содержание жилого помещения";

2) абзац первый после слов "градостроительной деятельности" дополнить словами ", особенностей определения платы за содержание жилого помещения";

3) дополнить абзацами следующего содержания:

"устанавливают в соответствии с частью 6 статьи 154 и частями 92 и 93 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации особенности включения в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее - коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме), а также порядка расчета указанных расходов с учетом того, что:

плата за содержание жилого помещения, вносимая лицами, указанными в частях 1 и 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме без выделения в составе такой платы расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, оплачиваются управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом из денежных средств, внесенных лицами, указанными в частях 1 и 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, в качестве платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.".

Статья 2

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 50, ст. 7359; 2012, N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7596; 2014, N 30, ст. 4218, 4264; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2016, N 23, ст. 3299; N 27, ст. 4200; 2017, N 1, ст. 10; N 31, ст. 4807; 2018, N 1, ст. 69) следующие изменения:

1) статью 154 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. В субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве устанавливаются особенности включения в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.";

2) в статье 156:

а) абзац первый части 92 после слов "Исключения составляют" дополнить словами "случай определения субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Москвой особенностей порядка расчета размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,";

б) часть 93 дополнить словами ", за исключением случая определения субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Москвой особенностей порядка расчета размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме".

Статья 3

В части 2 статьи 2 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 442-ФЗ "О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7514; 2021, N 1, ст. 48) слова "1 июля 2021" заменить словами "1 января 2022".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин