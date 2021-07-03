Андрей Бочкарев: С 2011 по 2023 годы в Москве построят тысячу объектов социалки

С 2011 по 2023 годы в Москве построят тысячу объектов социалки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на X Московском урбанфоруме. Он напомнил, что с 2011 года в городе возведено 719 таких объектов различного назначения. Это позволяет москвичам получать медицинские и образовательные услуги высокого качества недалеко от дома.

Не намерена столица снижать темпы по возведению объектов социальной инфраструктуры в ближайшие годы. "Еще 276 социальных объектов мы планируем построить к 2024 году. Таким образом, общее количество возведенных социальных объектов с 2011 по 2024 годы достигнет тысячной отметки", - сказал Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, Москва сейчас занимает 2 место по качеству жизни среди мегаполисов мира, согласно исследованию международной компании Boston Consulting Group (BCG).

"Необходимый элемент комплексного и устойчивого развития мегаполиса - обеспечение жителям равных возможностей получать необходимые услуги и сервисы в пешей доступности. Комплексный подход к развитию территорий позволил Москве стать сегодня одним из самых удобных и комфортных мегаполисов мира", - сообщил Андрей Бочкарев.

Каждый шестой столичный детсад в Москве, например, построен в течение последних 10 лет. А с 2011 года их построено более 300, кроме того, 113 новых школ.