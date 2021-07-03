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03.07.2021 14:16
Рубрика: Общество

Денис Проценко призвал остановить "Шелковый путь" из-за угрозы бубонной чумы

Текст: Сергей Бабкин

Московский врач Денис Проценко, возглавляющий штаб по ведению и контролю ковидного протокола ралли "Шелковый путь", призвал остановить гонку из-за угрозы бубонной чумы. Об этом говорится в открытом письме главврача "Коммунарки" организаторам марафона.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Участники ралли-рейда готовятся к этапу, на котором предстоит въезд на территорию Монголии. Однако на западе страны по маршруту ралли отмечается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Кроме того, эпидемиологии встревожены случаями бубонной чумы в этих же регионах.

"Продолжение соревнования по территории Монголии не представляется возможным и гонка должна быть остановлена", - говорится в письме Дениса Проценко.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Монголия Ралли "Шелковый путь" Пандемия коронавируса COVID-19

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