Депутат Рады предрек объединение России, Украины и Беларуси

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в обращении по случаю Дня независимости Беларуси предрек объединение республики с Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.

"Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат считает белорусский народ "родным и братским". По его мнению, жители Беларуси смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина потеряла. Белорусы будут для украинцев "примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое". Украинский народ всегда будет нести в сердце любовь к своим славянским соседям, заключил Кива.